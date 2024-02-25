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Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı tamamlandı

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olarak planlanan Sarıkamış Rallisi sona erdi.

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Kars’tan start alan yarış iki gün boyunca çam ormanlarıyla çevrili karla kaplı pistte devam etti. 26 takım 52 sporcunun katıldığı yarışmalarda bazı araçlar yoldan çıkarak kaza yaptı, kara saplanan araçlara ekipler müdahale etti.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi destekleri ile Duja Hotels, VST Tour, ICRYPEX, Spor Toto, Remed Assistance, Salados, Power App ve Fora Araç Takip sponsorluğunda tarafından organize edildi. Bugün saat 13.20’de Duja Chalet önündeki finiş podyumunda gerçekleştirilen ödül töreni ile sezonun ilk rallisi sona erdi.

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