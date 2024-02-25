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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Seçim bilen Hilmi Daşdemir İstanbul anketlerinde son durumu açıkladı

Seçim bilen Hilmi Daşdemir İstanbul anketlerinde son durumu açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine doğru İstanbul anket merak konusu olmaya devam ediyor. Son seçimi bilen kamuoyu araştırmacısı OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir, İBB adayı Murat Kurum'un yükseliş trendi içerisinde olduğunu söyledi.

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Yerel seçimlere artık çok az bir süre kaldı. Siyasi partilerin belirlediği adaylar da saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye başkan adayları, esnafı ziyaret ediyor ve vatandaşların şikayetlerini dinliyorlar. 

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da şuan için kim önde?

Kurum yükseliş trendinde

BeyazTV''de canlı yayınlanan "Akılda kalsın" programına konuk olan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Murat Kurum'un yükseliş trendi içerisinde olduğunu söyledi.

Daşdemir, "İstanbul'daki sorunların kimin çözeceğine inanıyorsunuz?" sorusunda ise sonucun Murat Kurum yüzde 36 İmamoğlu'nun ise yüzde 35 çıktığını açıkladı. Daşdemir, ibrenin burada Murat Kurum'dan yana olduğunu aktardı.

"Buğra Kavuncu'nun sahadaki performansı belirleyici olacak"

Daşdemir, "Genel olarak bakıldığı zaman DEM ile işbirliğini konuştuk. Buğra Kavuncu'nun sahadaki performansı belirleyici olacak. Son düzlüğe girilirken performanslar belirleyici olacak. Azmi Karamahmutoğlu belli oranda oy alacak. Yeniden Refah yüzde 3 civarında oy alacak. DEM'in tavrı İmamoğlu'na kayış trendinde. İYİ Parti sahada bastırırsa kendi oyunu alırsa İmamoğlu için risk ciddi anlamda artıyor. Türkiye'de seçimin kaderini milliyetçi seçmen belirliyor." dedi.

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