BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL

Nene Hatun gemisi kayıp mürettebatı arama çalışmalarına başladı

Nene Hatun gemisi kayıp mürettebatı arama çalışmalarına başladı

Marmara Deniz’inde batan BATUHAN A isimli gemideki kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Nene Hatun gemisinden batık gemiye dalış gerçekleştirmeye başladı.

Abone ol

15 Şubat 2024 tarihinde batan Batuhan A isimli gemide kazazedelerin bulunması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Akın 25 Şubat 2024 tarihine kadar 36 baş dalışta toplam 44 saat dalgıç marifeti ve ROV cihazı ile 91 saat 31 dakika dalış gerçekleştirerek 2 kazazedenin cansız bedenine ulaştı. Faaliyetlerini tamamlayarak gece saat 02:30’da batık üzerinden ayrılan TCG Akın gemisi yerine dalış faaliyetlerine devam edecek olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Nene Hatun isimli gemi tarafından 25 Şubat 2024 saat 09:50’de batık üzerine konumlanma faaliyetlerine başladı. 4 kayıp mürettebatın arama çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı’da en temiz su Doğubayazıt’ta kullanılıyor
Ağrı’da en temiz su Doğubayazıt’ta kullanılıyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı tamamlandı
Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı tamamlandı
Seçim bilen Hilmi Daşdemir İstanbul anketlerinde son durumu açıkladı
Seçim bilen Hilmi Daşdemir İstanbul anketlerinde son durumu açıkladı
YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Köpek eti satışı iddiasında gerçek ortaya çıktı
Köpek eti satışı iddiasında gerçek ortaya çıktı
Sivasspor’dan Pendik maçı sonrası galibiyet pozu
Sivasspor’dan Pendik maçı sonrası galibiyet pozu
Ahmet Özsarıyıldız hayatını kaybetti
Ahmet Özsarıyıldız hayatını kaybetti
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 4 gündür dünya KAAN'ı konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 4 gündür dünya KAAN'ı konuşuyor
İş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını öldürdü!
İş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını öldürdü!