Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü yayınladığı mesajla kutladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü için mesaj yayınladı. Mesajına “Kardeşim” diyerek başlayan Aliyev, “Doğumunuzun 70. yıldönümü vesilesiyle şahsım ve Azerbaycan halkı adına en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi sunmaktan özellikle memnuniyet duyuyorum” dedi.

Aliyev mesajında, “Yaşamınız, anavatan ve halkınız onur ve sadakatle hizmetin bir örneği. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişimi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin bir devlet adamısınız. Size emanet edilen tarihi misyonu büyük bir güven ve kararlılıkla yerine getirdiniz. İleri görüşlü ve istikrarlı politikalarınız ülkenizi dünyanın önde gelen ve en güçlü devletlerinden biri haline getirdi. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar sizin adınızla anılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bugün sizin bilge liderliğinizle ikinci yüzyılına giriyor” diyen Aliyev mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Kardeş ülke Türkiye’nin önüne koyduğu kendisi için belirlediği hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını diliyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz. Azerbaycan'a gönülden bağlılığınız, ülkemizin toprak bütünlüğüne verdiğiniz sürekli destek, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin pekiştirilmesi ve ittifakımızın dokunulmazlığına yaptığınız eşsiz katkılarla kendini göstermektedir. Azerbaycan'ın haklı davasına yönelik her zaman sergilediğiniz kesin ve net tutumunuz ve sarsılmaz desteğiniz halkımız tarafından özel bir minnettarlıkla hatırlanmaktadır.”

Azerbaycan’da yapılan seçimlerin ardından ilk resmi ziyareti Türkiye’ye yaptığını, bunun birlik ve beraberliğin en açık örneği olduğunu sözlerine ekleyen Aliyev, “Davetiniz ve ziyaretim sırasında şahsıma ve heyetimize gösterdiğiniz büyük ilgi ve misafirperverlik için bir kez daha derin şükranlarımı sunuyorum. Samimiyet ve karşılıklı anlayış ortamında gerçekleşen toplantımızın yanı sıra ikili ilişkilerimizin geniş yelpazesi ve işbirliğimizin perspektifleri hakkında detaylı fikir alışverişinde bulunmuş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Dünyada eşi bulunmayan ilişkilerimiz ortak tarihimizden, zengin ulusal ve ahlaki değerlerimizde ve halklarımızın kardeşliği ve birliğinden güç almaya devam edecektir. ‘Bir millet, iki devlet’ ilkesi doğrultusunda ortak çabalarımızla gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aliyev, Erdoğan’ın doğum gününü en içten dilekleriyle kutlayarak, “Size ve ailenize uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür; kardeş Türk halkının huzur ve refahı için sorumlu ve onurlu çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.