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Gaziosmanpaşa’da kumar operasyonu: 10 şahsa 64 bin 250 lira ceza

Gaziosmanpaşa’da kumar operasyonu: 10 şahsa 64 bin 250 lira ceza

Gaziosmanpaşa'da bir kafeye düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye toplam 64 bin 250 lira para cezası verildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da bulunan bir kafede kumar oynandığı yönünde sosyal medyada paylaşılan içerik sonrası harekete geçti. Kafenin giriş ve çıkışlarını takip eden ekipler, bir süre sonra adrese operasyon düzenledi. Operasyonda içeride iş yeri sahibi dahil olmak üzere 10 şahsın masalar etrafında iskambil kağıtları, oyun pulları oyun zarları ile oyun oynadığı görüldü. Adres içinde yapılan aramalarda, iskambil kağıtları, çok sayıda pul, yazboz kağıtları ve 700 lira ele geçirildi.

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