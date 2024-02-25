Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun'da motosikletli kuryenin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmal Selvi idaresindeki 55 AJD 336 plakalı motosikletli kurye, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Ceylan Çakır'a (26) çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İsmal Selvi ve yaya Ceylan Çakır ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.