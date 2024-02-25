İstanbul'un belediyecilik tarihinde en verimli dönemini yaşandığını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben, her türlü yarışa varım. Zaten bu arkadaşların yaklaşık 20 yılı ile de yarışır durumdayım. 5 yıl eşittir: 20 yıl, 25 yıl." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fatih Kara Surları Belgrad Kapı 2. Etap Restorasyonu Açılış Töreni" ile Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki halk buluşmasına katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, Marmara Denizi'nden Haliç'e kadar tarihi kara surları restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İstanbul'un belediyecilik tarihinde en verimli dönemini yaşandığını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi yapılardan restorasyona, metro yapımına kadar, şehre kazandırılan yeşil alanlardan sosyal desteklere, altyapı yatırımlarından kültür ve spor yatırımlarına kadar her alanda İstanbul, hiç bu kadar icraatçı bir dönem yaşamadı. Ben, her türlü yarışa varım. Zaten bu arkadaşların yaklaşık 20 yılı ile de yarışır durumdayım. 5 yıl eşittir: 20 yıl, 25 yıl."

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

İmamoğlu, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, bir gazetecinin "Pazartesi günü gerçekleştirilecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışına katılacak mısınız?" sorusuna, "Bize bir davet yapıldı ama süreçleri pazartesi görelim bakalım." yanıtını verdi.

"Murat Kurum, Kandil uzlaşısının adayı olduğunuz iddiasını yineledi. Sancaktepe'de DEM Parti bayraklarının olduğunu söyledi. Siz ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Gündemi İstanbul olan arkadaşların sabrı, birkaç hafta sürebildi ve bu yolda daha çok şeyler söyleyecekler. Hepsine birden bu millet, sandıkta cevap verecek." açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ve kendisi için oy istedi.