BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  POLİTİKA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ben her türlü yarışa varım....

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ben her türlü yarışa varım....

İstanbul'un belediyecilik tarihinde en verimli dönemini yaşandığını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben, her türlü yarışa varım. Zaten bu arkadaşların yaklaşık 20 yılı ile de yarışır durumdayım. 5 yıl eşittir: 20 yıl, 25 yıl." dedi.

Abone ol

 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fatih Kara Surları Belgrad Kapı 2. Etap Restorasyonu Açılış Töreni" ile Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki halk buluşmasına katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, Marmara Denizi'nden Haliç'e kadar tarihi kara surları restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İstanbul'un belediyecilik tarihinde en verimli dönemini yaşandığını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi yapılardan restorasyona, metro yapımına kadar, şehre kazandırılan yeşil alanlardan sosyal desteklere, altyapı yatırımlarından kültür ve spor yatırımlarına kadar her alanda İstanbul, hiç bu kadar icraatçı bir dönem yaşamadı. Ben, her türlü yarışa varım. Zaten bu arkadaşların yaklaşık 20 yılı ile de yarışır durumdayım. 5 yıl eşittir: 20 yıl, 25 yıl."

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

İmamoğlu, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, bir gazetecinin "Pazartesi günü gerçekleştirilecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışına katılacak mısınız?" sorusuna, "Bize bir davet yapıldı ama süreçleri pazartesi görelim bakalım." yanıtını verdi.

"Murat Kurum, Kandil uzlaşısının adayı olduğunuz iddiasını yineledi. Sancaktepe'de DEM Parti bayraklarının olduğunu söyledi. Siz ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Gündemi İstanbul olan arkadaşların sabrı, birkaç hafta sürebildi ve bu yolda daha çok şeyler söyleyecekler. Hepsine birden bu millet, sandıkta cevap verecek." açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ve kendisi için oy istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
9 yaşındaki çocuğun elindeki silah amcasının ölümüne neden oldu!
9 yaşındaki çocuğun elindeki silah amcasının ölümüne neden oldu!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Vatandaşlar Marmaris'te Şubat ayında deniz keyfi yaptılar
Vatandaşlar Marmaris'te Şubat ayında deniz keyfi yaptılar
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ’de ders verecek!
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ’de ders verecek!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı
Çanakkale’de bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı
Çanakkale’de bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı
Gaziosmanpaşa’da kumar operasyonu: 10 şahsa 64 bin 250 lira ceza
Gaziosmanpaşa’da kumar operasyonu: 10 şahsa 64 bin 250 lira ceza
Gümüşhane'de Şubat ayında açan badem ağaçları şaşırttı
Gümüşhane'de Şubat ayında açan badem ağaçları şaşırttı
Nene Hatun gemisi kayıp mürettebatı arama çalışmalarına başladı
Nene Hatun gemisi kayıp mürettebatı arama çalışmalarına başladı
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun, 'Olursa şayet' diyerek rakam verdi
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun, 'Olursa şayet' diyerek rakam verdi
Ağrı’da en temiz su Doğubayazıt’ta kullanılıyor
Ağrı’da en temiz su Doğubayazıt’ta kullanılıyor
Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti