Okul bahçesindeki araç içerisinde ölü olarak bulundu!

Aydın’ın Söke ilçesinde okulun bahçesindeki araç içerisinde bir kişi silahla başından vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulundu.

Abone ol

Olay, Akçokonak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında bir okul bahçesinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler Vedat Kılınç (32) isimli şahsı araç içerisinde hareketsiz bir şekilde ölü olarak buldu. Yapılan ilk incelemede şahsın silahla başına ateş ederek hayatına son verdiği üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.