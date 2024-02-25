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Stres duygusu kanser ediyor

Stres duygusu kanser ediyor

Yapılan bir araştırmada, stresin kanserli hücrelerin büyümesine ve yayılmasına neden olduğu tespit edildi.

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ABD’nin New York şehrindeki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan bir ekip, kronik stresin, nötrofil adı verilen beyaz kan hücrelerinin yapışkan ağlarının oluşumuna yol açtığını ve bunun kanser hücrelerinin dokuları istila etmesini kolaylaştırdığını buldu. Ekip, araştırmalarını meme kanseri olan laboratuvar fareleri üzerinde gerçekleştirdi. Fareler stres altına alındığında kanserin yayılma riski iki ila dört kat arttı.

Çalışma, stresin kanserin büyümesini desteklediğini doğruluyor gibi görünse de, stresin ilk etapta tümörlere yol açtığını kanıtlamıyor. Stres aynı zamanda önemli bağışıklık hücrelerinin faaliyetlerini baskılamak gibi bağışıklık sisteminin diğer kısımlarını da etkiler ve akciğerleri kanser hücrelerinin çoğalması için daha uygun bir yer haline getirir.

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