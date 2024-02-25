Alanyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanında son dakikada puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Trendyol Süper Ligde 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 berabelikle sonuçlandı.

Karagümrük'ün golünü 24. dakikada Eysseric kaydetti. Alanyaspor'un ise golünü 90+5'de Ahmed Hassan attı.

Ayrıca karşılaşmada Karagümrük'ten Mendes kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının önemli anları

6. dakikada Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın, şutunu çekti. Kaleci Sirigu, bu şutta meşin yuvarlağı kontrol etti.

24. dakikada Emre Mor'un pasında sol kanata topla buluşan Levent Mercan, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunan Eysseric, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

39. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fatih Karagümrük savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu önünde bulan Balkovec, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

56' Kevin Lasagna şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Vefa Stadı Stadı'nda skor değişmedi.

65' Sarı kart! Tugay Kaan Numanoglu elini cebine attı ve sarı kartını Fatih Karagümrük İstanbul takımının oyuncusu Kevin Lasagna için kullandı.

68' Alanyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Nicolas Janvier, çıkan oyuncu Loide Antonio Augusto.

74' Alanyaspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Jure Balkovec.

90' Penaltı! Alanyaspor takımı penaltı kullanacak.

90' Gol! Koka penaltı vuruşuyla maçta eşitliği sağladı. 1-1.

Karşılaşma sona erdi. Maçın skoru 1-1.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Emre Mor, Rohden, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın (Dk. 41 Lasagna)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Sisto, Augusto, Efecan Karaca

Gol: Dk. 24 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 33 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)