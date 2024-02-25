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Afrika'da kiliseye saldırı: En az 15 ölü!

Afrika'da kiliseye saldırı: En az 15 ölü!

Burkina Faso'da bir kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

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Burkina Faso’nun Seno eyaletinde yer alan Essakane köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Terör saldırısı olarak nitelendirilen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Dori Piskoposluğuna bağlı papaz Jean-Pierre Sawadogo yaptığı açıklamada, "Essakane köyü Katolik cemaatinin bugün, 25 Şubat'ta pazar duası için toplandıkları sırada uğradıkları terörist saldırıyı dikkatinize sunuyoruz" dedi.

Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı.

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