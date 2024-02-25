Özgür Özel, partiden istifa edenlere ateş püskürdü: Görevdeyken iyi, olmayınca...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde yeniden aday gösterilmeyen bazı isimlerin eleştirileri ve istifalarına dair, "Bazı televizyonlarda, gazetelerde birkaç kişinin isyanını, itirazını duyuyorsunuz. Görevdeyken iyi, olmayınca istifa etmeler, başka partiye gitmeler ve oradan partiye ateş etmeler. 16 bin 500 aday adayı vardı bu partide. 3'ü, 5'i öyle yapıyor." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Kurtdereli Spor Salonu'nda partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, görev verdikleri, aday yaptıkları herkese ne kadar güveniyorlarsa, aday adayı olup da adaylaştıramadıklarına da kefil olduklarını söyledi.

CHP'nin genel başkanı olarak bu kefaleti açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Özel "Bazı televizyonlarda, gazetelerde birkaç kişinin isyanını, itirazını duyuyorsunuz. Görevdeyken iyi, olmayınca istifa etmeler, başka partiye gitmeler ve oradan partiye ateş etmeler. 16 bin 500 aday adayı vardı bu partide. 3'ü, 5'i öyle yapıyor ama sabahleyin adaydan erken kalkıp, adayı arayıp 'Hadi çalışmaya gitmiyor muyuz' diyen aday adayımız, kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına getiren aday adayımız, kendisine giydirdiği aracı belediye başkan adayıma tahsis eden aday adayımız var bizim. Bizim gönlümüzün manşetinde bu arkadaşlar var." dedi.

CHP'nin Balıkesir adayları

Altıeylül'de Hakan Şehirli, Ayvalık'ta Mesut Ergin, Balya'da Orhan Gaga, Bandırma'da Dursun Mirza, Bigadiç'te Zafer Göksel, Burhaniye'de Ali Kemal Deveciler, Edremit'te Mehmet Ertaş, Erdek'te Burhan Karışık, Gömeç'te Melih Bağcı, Gönen'de İbrahim Palaz, Havran'da Levent Gökalp, Karesi'de Mesut Akbıyık, Kepsut'ta Oğuz Aslan, Manyas'ta Ahmet Duru, Marmara'da Aydın Dinçer, Şavaştepe'de Ali Koyuncu, Sındırgı'da Serkan Sak, Susurluk'ta Hakan Yıldırım Semizel aday gösterildi.