Ramazan alışverişi için İstanbul Maltepe'de 'İndirim Çadırı' kuruldu

İstanbul Maltepe’de, ramazan ayına özel, gıda ve giyim ürünlerinin oldukça uygun fiyatlarla satıldığı “İndirim Çadırı” kuruldu.

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Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşları da alışveriş telaşı sardı. Vatandaşlar, 11 Ayın Sultanında iftar ve sahur sofralarını daha zengin tutmak isterken, bir yandan da fırsatçılar devreye girerek gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar uygulamaya kalkışıyor. Bakanlığa ve belediyelere bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırırken, bazı esnaf gruplarından ise Ramazan ayına özel, örnek girişimler görülüyor.

MALTEPE’DE İNDİRİM ÇADIRI KURULDU

Bu kapsamda İstanbul Maltepe’de, ramazan ayına özel, gıda ve giyim ürünlerinin oldukça uygun fiyatlarla satıldığı “İndirim Çadırı” kuruldu. İş insanı Sabri Eser’in öncülüğünde bir araya gelen 15 gıda toptancısı ve giyim sektöründe faaliyet gösteren 10 büyük perakendeci, Maltepe Altayçeşme Mahallesinde yaklaşık 10 dönümlük alanda İndirim Çadırını kurdu.

UCUZ GIDA VE GİYİM ÜRÜNLERİNİN ADRESİ

24 Şubat Cumartesi günü açılan İndirim Çadırında; vatandaşların en çok ilgi gösterdiği, hem iftar hem de sahurların vazgeçilmezi olan peynir, zeytin, tereyağı, hurma, pastırma, sucuk, bal, salça ve zeytinyağı gibi şarküteri ve temel gıda ürünleri yer alıyor. Ayrıca pantolondan gömleğe ve trikolara, ayakkabıdan terliğe, takım elbiseden mont ve çantalara kadar birçok ürün de, piyasanın oldukça altında fiyatlarla vatandaşa sunuluyor.

ENFLASYONA İNAT, GIDADA BÜYÜK İNDİRİM

Daha önce de birçok yerde İndirim Çadırı kurduklarını ve bundan sonra da bu çadırların sayısını artıracaklarını vurgulayan İş İnsanı Sabri Eser, “Enflasyonist bir ortamdayız ve maalesef bu ortamda fırsatçılık da oldukça yaygın hale geldi. Bugün vatandaşlar ‘ucuz gıda nereden alınır’, ‘uygun fiyatla giyim alışverişini nereden yapabilirim’ diye ararken; biz de işini düzgün yapan esnaflar olarak bu ihtiyaca cevap vermek için İndirim Çadırını kurduk. Gıdada hem yöresel hem de kaliteli ve taze ürünleri satmaya başladık. Piyasanın en az yüzde 20 altında fiyatlar sunuyoruz. Her bütçeye göre gıda ürünleri burada olacak. Ramazan öncesinde bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

450 TL’TE MONT, 250 TL’YE AYAKKABI!

Giyim, çanta ve ayakkabı kategorisinde de oldukça kaliteli ürünleri uygun fiyatla satışa sunduklarını vurgulayan Sabri Eser, “Ramazan ayını idrak ettikten sonra inşallah bayramı da kucaklayacağız. Burada şu anda 450 TL’ye mont, 250 TL’ye ayakkabı, 300 TL’ye pantolon, 150 TL’ye triko, 390 TL’ye elbise, 500 TL’ye 3 gömlek birden ve 990 TL’ye de takım elbise satmaya başladık. Bu ürünlerin de tamamı oldukça kaliteli ürünler. Dar gelirli vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, giyim alışverişi yapmayı düşünen bütün vatandaşlarımızı da yine buraya bekliyoruz” diye konuştu.

İNDİRİM ÇADIRI NEREDE? ULAŞIMI NASIL?

İstanbul Maltepe Altayçeşme Mahallesinde kurulan İndirim Çadırı, Yaşar Kemal Kültür Merkezinin hemen yanındaki alanda açıldı. 24 Şubat – 24 Mart tarihleri arasında açık kalacak İndirim Çadırına; Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattının, Maltepe İstasyonunda inilerek ulaşılabiliyor. İndirimi Çadırı, Maltepe İstasyonuna yaklaşık 500 metre mesafede bulunuyor. Araçla ya da karayoluyla geleceklerin E-5 Karayolu Maltepe Köprüsü sapağından sahil istikametine doğru yönelmesi gerekiyor. İndirim Çadırı, Gebze-Halkalı Marmaray Tren Hattının ise Süreyya Plajı İstasyonuna ise yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunuyor.