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Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefete seslenerek yeni anayasa sürecinde işbirliği çağrısında bulundu. Kurtulmuş, "Bu bir sorumluluktur. İyi niyetli müzakerelerin önünü açabilirsek yeni anayasanın çıkabileceğine, eğer yeni anayasa konusunda zorluklar ortaya çıkarsa anayasada hayati ihtiyaçlarımızı karşılayacak adımların atılabileceğine inanıyorum" diyerek yeni anayasa çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bir kez daha "yeni anayasa çağrısı." yaptı. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan "yetki" tartışmalarına atıfta bulunarak, "Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı bir sistemi inşa etmeliyiz." dedi. Kurtulmuş, "Anayasal olarak her şeyin yerli yerine oturtulması, 'benim sözüm daha kuvvetli' yarışı içinde kimsenin olmaması lazım. Bu, hiçbir şekilde kimseye yarar sağlamaz. Anayasa'daki flu alanlar giderilmeli." açıklamasında bulundu.

"Bu bir sorumluluktur"

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, muhalefete çağrıda bulundu. Yeni anayasa için "Bu bir sorumluluktur." diyen Kurtulmuş, "İyi niyetli müzakerelerin önünü açabilirsek yeni anayasanın çıkabileceğine, eğer yeni anayasa konusunda zorluklar ortaya çıkarsa anayasada hayati ihtiyaçlarımızı karşılayacak adımların atılabileceğine inanıyorum. Şu anda zannediyorum bütün siyasi partilerin elinde anayasa değişiklik çalışmaları vardır, bunları bir araya getirerek, herkesin eteğindeki taşları dökmesiyle milletin hayrına olacak bir düzenleme yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

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