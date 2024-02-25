Murat Kurum Ordu'da Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ordulular ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kurum, CHP ile DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı'na değinerek "Kandil Uzlaşısının adayı İmamoğlu; siyasi hırsları uğruna İstanbul’u pazarlıkların konusu haline getirdi" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ordulular ile bir araya geldi. Buradaki konuşmasına Bakanlığı döneminde Ordu’da yaptığı çalışmalara değinerek başlayan Kurum, “Ordu’muzu hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Her daim yanında olduk. Selden zarar gören evlerimizi, iş yerlerimizi kısa sürede vatandaşlarımıza teslim ettik. Bununla beraber bugüne kadar Ordu’muza TOKİ eliyle 5 binden fazla yeni yuva inşa ettik. 2 binden fazla konutumuzu kentsel dönüşüm kapsamına aldık.” dedi. İstanbul’un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığının altını çizen Kurum, “Kandil Uzlaşısının adayı İmamoğlu; siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u pazarlıkların konusu haline getirdi.” ifadelerini kullandı.

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’un kaynaklarını reklam ve algı için israf etmesini eleştirerek, “Bunlar şimdi her yere afişler, pankartlar asıyorlar ya. O pankartlara da ‘israfı bitirdik hizmeti getirdik’ diye yazıyorlar. Sen israfı bitirdik diye astığın pankartların reklam bütçesine bile 175 milyon lira harcamış kişisin.” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun ‘törene davet edildim, edilmedim’ tartışması ile kendisine mağduriyet üretmeye çalıştığının altını çizen Kurum, “Bunların gündeminde yine İstanbul yok, gündeminde yine İstanbullular yok. Varsa yoksa kendisi. Bunlar kendilerine yeni bir mağduriyet üretiyorlar ama bu millet buna kanmaz. Buradan sana ekmek çıkmaz.” ifadelerini kullandı. 1 Nisan’dan itibaren Eyüpsultan’da tüm mülkiyet problemlerinin bitirileceğini, 31 Mart’ta İstanbul’da ‘Gerçek Belediyeciliğin’ perdesinin açılacağını sözlerine ekleyen Kurum, “Ekrem İmamoğlu’nun yazıp oynadığı bu filmin son perdesi artık kapanıyor. AK Parti belediyeciliğinin perdesi açılıyor. Sırtını Kandil’e dayayanların değil, sırtını millete yaslayanların dönemi başlıyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde Ordulular ile bir araya geldi. Ordulu gençler tarafından meşaleler ve sloganlarla karşılanan Kurum’a Eyüp Belediye Başkanı ve Adayı Deniz Köken, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, Ordu Dernekler Fedarasyonu Başkanı(ORDEF) Necati Özdemir, Ordulular Vakfı Başkanı Zekeriya Erdim, eşlik etti.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başlayan Murat Kurum, “Kardeşlerim, biz sizleri çok seviyoruz. Çünkü Ordulu kardeşlerimiz sabah gün doğmadan Karadeniz’in hırçın dalgalarında mücadele ediyor. Dik yamaçlı köylerinde fındığa koşuyor. Yaylalarında hayvanının, bahçesinin derdine düşüyor; ticaretimizi, sanayimizi güçlendiriyor; bu ülkeyi kalkındırıyor. Ordu’muzun güzel insanlarına, her bir Ordulu kardeşime hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.” dedi.

“Ordu, Danişment Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet Han’ın emanetidir. Ordu, her daim küllerinden yeniden doğan azmiyle yiğit bir şehrimizdir.” diyen Kurum, “Ordu; cennet vatanımızın, cennet köşelerinden biridir. Ordu’nun dillere destan güzelliği, Karadeniz’in mavisi ile yeşilinin kucaklaşmasıdır. Boztepe’den şöyle şehrin eşsiz manzarası insanı adeta içine çeker. Karaoluk Şelalemize vardığınızda suyun sesi sizlere en güzel şarkıyı söyler. Ulugöl Tabiat Parkımızda yeşilin her tonu sizleri bir başka karşılar. Yason Burnu tarihin derinliklerini gözler önüne serer.” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

“Ordu’muza TOKİ eliyle 5 binden fazla yeni yuva inşa ettik. 2 binden fazla konutumuzu kentsel dönüşüm kapsamına aldık”

Bakanlığı döneminde Ordu’da yaptığı çalışmalara değinerek, “Ordu’muzu biz de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Her daim yanında olduk. Ordu’da sel felaketi yaşandığında çok kısa bir sürede Ordulu kardeşlerimizin yanı başında, gönül gönüle olduk. Selden zarar gören evlerimizi, iş yerlerimizi eskisinden çok daha güzel bir şekilde kısa sürede vatandaşlarımıza teslim ettik. Bununla beraber bugüne kadar Ordu’muza TOKİ eliyle 5 binden fazla yeni yuva inşa ettik. 2 binden fazla konutumuzu kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Ordu’muza; şehrimizin yeşiline, çağlayan derelerine, muazzam doğasına yaraşır millet bahçeleri kazandırdık.” dedi.

“Kandil Uzlaşısının adayı İmamoğlu; siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u pazarlıkların konusu haline getirdi”

İstanbul’un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığının altını çizen Kurum, “Sizler, daima Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldunuz, her zaman Cumhur İttifakı’na destek verdiniz. Türkiye’nin, İstanbul’un karşısında ne zaman bir tehlike ve tehdit görseniz, hemen safa geçtiniz; iradenizi ortaya koydunuz. İşte bugün de aynı hassasiyeti İstanbul için göstermenizi istiyorum. Çünkü İstanbul, çok daha büyük tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün maalesef, milletin gözleri önünde ‘İstanbul kirli bir pazarlık masasına’ yatırılmıştır. İşte iki gün önce, Sancaktepe'de, Kandil İttifakının bayrakları meydanlarda sallandı. Kandil ittifakının küçük ortağı da bunu itiraf etti. Yani artık gizledikleri ittifak, tamamen ortaya çıktı. Kandil Uzlaşısının adayı İmamoğlu; siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u pazarlıkların konusu haline getirdi. Ama şunu asla ve asla unutmasın. Tarihten bu yana İstanbul ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna izin vermemiştir, o kirli anlaşmaları bozmuştur. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta da bozacaktır.” diyerek sözlerinde devam etti.

“Siz israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip İstanbul’u bitirdiniz”

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’un kaynaklarını reklam ve algı için israf etmesini eleştiren Kurum, “Gittiğim her yerde söylüyorum. Ve ısrarla da anlatmaya devam edeceğim. İstanbul’un annelerine, gençlerine, çocuklarına ait yüz milyarlarca liralık kaynakları çarçur edenlerin, acımasızca israf edenlerin elinden bu şehri kurtaracağız. Bunlar şimdi her yere afişler, pankartlar asıyorlar ya. O pankartlara da ‘israfı bitirdik hizmeti getirdik’ diye yazıyorlar. Sen israfı bir konsere 600 milyon lira ödeyerek mi bitiriyorsun? Sen israfı bitirdik diye astığın pankartların reklam bütçesine bile 175 milyon lira harcamış kişisin. Sadece bu iki örnek bile senin nasıl müsrif bir belediyecilik yaptığını göstermeye yeter. Ama 31 Mart’a şurada çok az kaldı. Biz Ordulu kardeşlerimizle birlikte sandıklarda diyeceğiz ki; siz, israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz.” dedi.

“Bunların gündeminde yine İstanbul yok, gündeminde yine İstanbullular yok”

Ekrem İmamoğlu’nun ‘törene davet edildim, edilmedim’ tartışması ile kendisine mağduriyet üretmeye çalıştığını belirten Kurum, “Herkes biliyor ki bunların İstanbul’da hatırlanacakları tek bir eserleri yok. Ama bu duruma rağmen, başkan yine işi gücü bırakmış, yine polemiklere, gündem değiştirme çabalarına girmiş. Kendisi buradan beslendiği için, ne yapsam da bir polemik çıkarsam diye sabah akşam düşünüyor. Akşam bir rüya görüyor, sabah o rüyaya inanıp onun peşinden koşuyor.

Hani hikâyede anlatılır ya; ‘adamın biri bir yerde bir yalan söylemiş de köye inince o yalana kendi de inanmış.’ Bunların durumu tam olarak böyledir. Ya sen törene gelsen ne olur, gelmesen ne olur? 5 yıldır devletin hiçbir değerine saygı duymayan, hiçbir protokole katılmayan sensin. 5 yıldır söz verdiği metroları yapmayan sensin. İstanbul’u çile yumağı haline getiren sensin. Şimdi kalkmışsın, ‘törene davet edildim, edilmedim.’ Bunların gündeminde yine İstanbul yok, gündeminde yine İstanbullular yok. Varsa yoksa kendisi. Bunlar kendilerine yeni bir mağduriyet üretiyorlar ama bu millet buna kanmaz. Buradan sana ekmek çıkmaz.” ifadelerini kullandı.

“Sırtını Kandil’e dayayanların değil, sırtını millete yaslayanların dönemi başlıyor”

31 Mart’ta İstanbul’da ‘Gerçek Belediyeciliğin’ perdesinin açılacağını sözlerine ekleyen Kurum, “Ekrem İmamoğlu’nun yazıp oynadığı bu filmin son perdesi artık kapanıyor. AK Parti belediyeciliğinin perdesi açılıyor. Sırtını Kandil’e dayayanların değil, sırtını millete yaslayanların dönemi başlıyor.” diyerek konuşmasını sürdürdü.

“Eyüpsultan’daki tüm mülkiyet problemlerini bitiriyoruz”

1 Nisan’dan itibaren Eyüpsultan’da yapılacak dev yatırımları sıralayan Murat Kurum, “Akşemsettin, Çırçır, Alibeyköy mahallelerimiz başta olmak üzere ilçemizdeki tüm mülkiyet problemlerini bitiriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla bu şehirde, Eyüpsultan’ımızda tek bir riskli yapı bırakmayacağız. Çırçır Mahallemize çok güzel bir meydan kazandıracağız.

Yine Eyüpsultan’ımıza yaraşır, şöyle güzel bir kültür merkezini de yapacağız. İnşallah bu kültür merkezi ilçemiz için yeni sanatçılarımızı yetiştirecek bir merkez olacak. Hasdal Kemerburgaz güzergahı Göktürk Mahallemiz mevkisine 1,5 km gürültü bariyeri yapacağız. Haliç’te muazzam bir düzenleme yapacağız. Yine Haliç’in çevresine 7 kilometre bisiklet yolu yapacağız.” dedi.

Trafik sorununu çözmek için hızla harekete geçeceklerini söyleyen Kurum, “Eyüp-Bezmiâlem kavşağını yapacak, hemşerilerimize armağan edeceğiz. Eyüp-Bayrampaşa tramvay hattını 1 Nisan sabahı hemen başlatacağız. Fatih-Vezneciler-Eyüpsultan-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattıyla inşallah ilçemiz ve komşuları trafik derdinden kurtulacak.

İslambey, Rami, Kemerburgaz ve Güzeltepe otoparklarımızı yapacağız. Biz yaptık mı tam yaparız. Üstlerine kreşlerini, kütüphanelerini, yemyeşil parklarını da konduracağız. Allah’ın izniyle Eyüpsultan’ımızı dantel gibi işleyeceğiz! Eserlerimiz, hizmetlerimiz Ordulu kardeşlerimize ve Eyüpsultan’ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

“Fatih’in emanetini, pazarlıklar kumpasından çıkaracağız. Bu Şehr-i İstanbul’u, yeniden emin ellere teslim edeceğiz”

“İstanbul’u hiçbir şey yapmayan, sadece laf üretip, hizmetlere beton döken bu iş bilmez İBB yönetiminden; Eyüpsultan’ımızı da İstanbul’umuzu da siz değerli hemşerilerimle birlikte kurtaracağız.” diyen Kurum, “Fatih’in emanetini, pazarlıklar kumpasından çıkaracağız. Bu Şehr-i İstanbul’u, yeninden emin ellere teslim edeceğiz. İstanbul’u ilelebet özgürlüğüne kavuşturacağız. İşte 35 gün sonra; hepimiz sandığa gideceğiz, milli irademize sahip çıkacağız. Ben şuna yürekten inanıyorum. Allah’ın izniyle Ordulu kardeşlerimiz 31 Mart’ta tıpkı 22 yıldır olduğu gibi oyunu yeniden; eserden, hizmetten, gerçek belediyecilikten yana kullanacak.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Aldığı görevi, milletimizin kendisine verdiği emaneti, bu milletin bu şehre hizmet etsin diye oturttuğu koltuğu 5 yıl boyunca genel başkanlık sevdasına harcayanlara, cumhurbaşkanı diye yola çıkıp cumhurbaşkanı yardımcısı bile olamayanlara, bugün de gelecek için İstanbul’un bugününü heba eden CHP’li İBB yönetimine 31 Mart’ta kayağa, denize, balığa gitmesi için 5 sene izin veriyoruz. 31 Mart’ta İstanbul’u inşallah muradına kavuşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.