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Bingöl’de korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

Bingöl’de korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 22.14’te meydana gelen deprem yerin 1.1 km derinliğinde gerçekleşti.

Depremin yeryüzüne yakın olması şiddetini artırdı.

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