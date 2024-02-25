Bingöl’de korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 22.14’te meydana gelen deprem yerin 1.1 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremin yeryüzüne yakın olması şiddetini artırdı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 25, 2024
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) https://t.co/oITxIVa7A5
25.02.2024, 22:14:32 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 1.1 km#Kandilli