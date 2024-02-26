Altın madeni faciasında yeni iddia! İliç sokaklarına sülfürik asit dökmüşler

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'in işlettiği altın madeninde meydana gelen faciada 9 işçi halen toprak altında. Anagold Madencilik'le ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Anagold’un sahaya getirttiği 26 ton 340 kilo sülfürik asidin taşınma sırasında 340 kilo kadar bir çeşmeye yakın caddeye döküldüğü ortaya çıktı.

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni faciasında toprak altında kalan 9 işçiye halen ulaşılamadı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, toprak kaymasının yaşandığı İliç’teki siyanürlü altın madeni işletmesi Anagold’un sahaya getirttiği 26 ton 340 kilo sülfürik asidin taşınma sırasında 340 kilo kadar bir çeşmeye yakın caddeye döküldüğünü yazdı.

Savcılık soruşturmaya gerek duymadı

“Sızıntı sonrası çekilen görüntülere göre, dökülen sülfürik asit saatli çeşmeden boşalan suyun aktığı açık kanala karışıyor. Bu kanaldan ya kanalizasyona gidiyor ya da bahçe sulanmasında kullanılıyor. Kanal dereye, dere de Fırat’a bağlanıyor” diyen Saymaz, konuyla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21 Ağustos 2019’da kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek, Anagold’u suçsuz bulduğunu yazdı.

Saymaz’ın aktardığına göre, olayla ilgili hazırlanan raporda Anagold’un acil müdahale ekibi tarafından 10 dakika gibi kısa sürede müdahale edildiği iddia edilse de İliçli avukat Aziz Bingöl sülfürik asitin yarım saat yolda kalıp suya ve toprağa karıştığını belirtti.

Bilirkişilerin sızıntıdan altı ay sonra keşfe geldiğine de dikkati çeken Saymaz, şunları kaydetti:

“Bu olaydan iki yıl sonra Çöpler Altın Madeni’nde 20 ton siyanür sızıp toprağa aktı. Sonuç? Sülfürik asit soruşturmasında olduğu üzere yine kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İki iş güvenlik uzmanı çevreyi kirletmekten kusurlu bulunduysa ön ödeme ile yırttılar!”

Saymaz, “Demek ki... Uluslararası bir maden şirketiyseniz, yanınıza yandaş patronu aldıysanız, muhtardan tut da futbol kulübüne kadar herkesi bağladıysanız, her çevre suçunu işleyebilirsiniz. İlçenin orta yerine sülfürik asit dökebilir... Toprağına siyanür karıştırabilirsiniz. Milyonlarca ton toprağın kaymasına ve dokuz işçiyi yutmasına yol açabilirsiniz” diye sitem etti.

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