Kulis Haber! AK Parti'nin İstanbul'da Esenyurt planları! Esenyurt'u alan İBB'yi alır hesapları...

AK Parti, İstanbul seçiminde Esenyurt'u kilit ilçe olarak belirledi. Parti kaynakları, Esenyurt'ta yüzde 5,7 oy alan İYİ Parti seçmeninin AK Parti'yi ya da kendi adaylarını desteklemesi durumunda Cumhur İttifakı'nın kazanma ihtimalinin artacağı görüşünde.

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AK Parti'nin İstanbul'da Esenyurt için özel bir çalışma yürüttüğü iddia edildi. AK Parti'nin hedefi İYİ Parti'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde 5,7 oy oranını AK Parti veya kendi adaylarına yönlendirmek. Bu oyların Cumhur İttifakı'na kayması halinde, Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u kazanma şansının artacağı öngörülüyor.

100 bin seçmen oy kullanmadı

Esenyurt'ta 650 bin seçmen var. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin seçmen oy kullanmadı. Bu seçmenlerin oy kullanmaya teşvik edilmesi ve AK Parti veya Cumhur İttifakı adayına yönlendirilmesi kritik önem taşıyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Esenyurt'ta Kılıçdaroğlu yüzde 54,04, Erdoğan ise yüzde 45,96 oy aldı. Bu farkın kapatılması ve AK Parti'nin oylarını artırması hedefleniyor.

Dikkat çeken unsurlar...

AK Parti'nin Esenyurt'u kilit ilçe olarak görmesi ve özel bir seçim stratejisi geliştirmesi dikkat çekici.

Hedef kitlenin İYİ Parti seçmenleri olması ve bu seçmenlerin oy tercihlerini etkilemeye yönelik çalışmalar planlanması öngörülüyor.

Seçimlere katılım oranının artırılması da AK Parti'nin stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.