BIST 9.374
DOLAR 31,09
EURO 33,68
ALTIN 2.032,06
HABER /  SPOR

Fatih Terim'in Panathinaikos'u lig sonuncusuna puan verdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Fatih Terim'in Panathinaikos'u lig sonuncusuna puan verdi

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Ligin 24. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti.

Panathinaikos'ta Bart Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu! "Gülbaharlar" suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! "Gülbaharlar" suç örgütü çökertildi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Arda Güler'in doğum günü buruk geçti
Arda Güler'in doğum günü buruk geçti
Gazze'de soykırımın bilançosu! 30 bin ölü, 500'den fazla kilise ve cami yıkıldı! 300'den fazla okul 31 hastane...
Gazze'de soykırımın bilançosu! 30 bin ölü, 500'den fazla kilise ve cami yıkıldı! 300'den fazla okul 31 hastane...
Kulis Haber! AK Parti'nin İstanbul'da Esenyurt planları! Esenyurt'u alan İBB'yi alır hesapları...
Kulis Haber! AK Parti'nin İstanbul'da Esenyurt planları! Esenyurt'u alan İBB'yi alır hesapları...
Altın madeni faciasında yeni iddia! İliç sokaklarına sülfürik asit dökmüşler
Altın madeni faciasında yeni iddia! İliç sokaklarına sülfürik asit dökmüşler
Yürek yakan haber! Cami avlusunda çanta içinde bebek bulundu
Yürek yakan haber! Cami avlusunda çanta içinde bebek bulundu
Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim derbide yok!
Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim derbide yok!
Murat Kurum: İmamoğlu siyasi hırsları için İstanbul'u pazarlık konusu yaptı
Murat Kurum: İmamoğlu siyasi hırsları için İstanbul'u pazarlık konusu yaptı
Bingöl’de korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Bingöl’de korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni Adalet Sarayı açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni Adalet Sarayı açıklaması
Afrika'da kiliseye saldırı: En az 15 ölü!
Afrika'da kiliseye saldırı: En az 15 ölü!