BIST 9.374
DOLAR 31,10
EURO 33,69
ALTIN 2.031,95
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yerlikaya duyurdu! "Gülbaharlar" suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! "Gülbaharlar" suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen “Kafes-48” operasyonlarında “Gülbaharlar” olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Elebaşının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul'da eş zamanlı "Kafes-48" operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonlarda aralarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Operasyonları düzenleyen emniyet güçlerini tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"'Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle, nitelikli yağma, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek, çek ve senede el konuldu."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yerel seçim öncesi 'Kademeli Emeklilik' geliyor! Kimler faydalanacak? Şartları neler? Yaş şartı var mı?
Foto Galeri Yerel seçim öncesi 'Kademeli Emeklilik' geliyor! Kimler faydalanacak? Şartları neler? Yaş şartı var mı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler'in doğum günü buruk geçti
Arda Güler'in doğum günü buruk geçti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Gazze'de soykırımın bilançosu! 30 bin ölü, 500'den fazla kilise ve cami yıkıldı! 300'den fazla okul 31 hastane...
Gazze'de soykırımın bilançosu! 30 bin ölü, 500'den fazla kilise ve cami yıkıldı! 300'den fazla okul 31 hastane...
Kulis Haber! AK Parti'nin İstanbul'da Esenyurt planları! Esenyurt'u alan İBB'yi alır hesapları...
Kulis Haber! AK Parti'nin İstanbul'da Esenyurt planları! Esenyurt'u alan İBB'yi alır hesapları...
Altın madeni faciasında yeni iddia! İliç sokaklarına sülfürik asit dökmüşler
Altın madeni faciasında yeni iddia! İliç sokaklarına sülfürik asit dökmüşler
Yürek yakan haber! Cami avlusunda çanta içinde bebek bulundu
Yürek yakan haber! Cami avlusunda çanta içinde bebek bulundu
Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim derbide yok!
Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim derbide yok!
Murat Kurum: İmamoğlu siyasi hırsları için İstanbul'u pazarlık konusu yaptı
Murat Kurum: İmamoğlu siyasi hırsları için İstanbul'u pazarlık konusu yaptı
Bingöl’de korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Bingöl’de korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni Adalet Sarayı açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni Adalet Sarayı açıklaması
Afrika'da kiliseye saldırı: En az 15 ölü!
Afrika'da kiliseye saldırı: En az 15 ölü!
Antalya'da denizde bir ceset daha bulundu
Antalya'da denizde bir ceset daha bulundu