Yerel seçim öncesi 'Kademeli Emeklilik' geliyor! Kimler faydalanacak? Şartları neler? Yaş şartı var mı?
EYT'den faydalanamayanlara yeni erken emeklilik geliyor. Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için hükümetin harekete geçtiği konuşuluyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlar için harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesi 'müjde'yi açıklama planı yapıyor. Kademeli emeklilikten kimler faydalanacak? Yaş şartı olacak mı? Pirim gün şartı ne kadar?
Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni bekleyenler için heyecan yaratan bir haber geldi. EYT'yi kaçıran vatandaşlar için çalışma yürüten Bakanlık, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarında sona geldi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi söz konusu çalışmanın sonuçlarını duyurmayı hedeflerken, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olanlara emeklilik yolu açılacak.
Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindi. 28 Şubat 2023'te yasalaşan EYT düzenlemesiyle ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazansa da düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' hayal kırıklığı yaratmıştı. Söz konusu madde birçok vatandaşa emekilik yolunu kapatmıştı.
Kritik tarih 8 Eylül 1999
EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.
EYT'den bir gün ile faydalanamayan vatandaşlar yeni bir emeklilik düzenlemesi için hükümete aylardır çağrıda bulunurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme geldi.