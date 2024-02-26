Yerel seçim öncesi 'Kademeli Emeklilik' geliyor! Kimler faydalanacak? Şartları neler? Yaş şartı var mı?

Kritik tarih 8 Eylül 1999

EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.