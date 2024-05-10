İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İşte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı

İstanbul Ticaret Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısında alınan karara göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseltildi.

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İstanbul Ticaret Odası'nın mayıs ayı Meclis toplantısında, yeni bir ekmek fiyat tarifesi belirlendi. Bu kapsamda, 200 gram ağırlığındaki ekmeğin fiyatı 10 lira olarak güncellendi.

Son fiyat güncellemesi Aralık 2023’te yapılmış ve o dönemde 210 gram ekmek 8 lira olarak fiyatlandırılmıştı.

Yeni düzenleme ile ekmek 10 gram hafifletilirken, fiyatına yüzde 31 oranında bir zam yapıldı.