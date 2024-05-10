BIST 10.342
DOLAR 32,23
EURO 34,77
ALTIN 2.458,08
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İşte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı

İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İşte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı

İstanbul Ticaret Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısında alınan karara göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseltildi.

Abone ol

İstanbul Ticaret Odası'nın mayıs ayı Meclis toplantısında, yeni bir ekmek fiyat tarifesi belirlendi. Bu kapsamda, 200 gram ağırlığındaki ekmeğin fiyatı 10 lira olarak güncellendi.

Son fiyat güncellemesi Aralık 2023’te yapılmış ve o dönemde 210 gram ekmek 8 lira olarak fiyatlandırılmıştı.

Yeni düzenleme ile ekmek 10 gram hafifletilirken, fiyatına yüzde 31 oranında bir zam yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Binance'den 21 milyon TL değerinde ödül kampanyası
Binance'den 21 milyon TL değerinde ödül kampanyası
Honda'dan City modeline özel kampanya
Honda'dan City modeline özel kampanya
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Hilvan ve Birecik tepkisi
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Hilvan ve Birecik tepkisi
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi! Yola çıkacaklar dikkat
Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi! Yola çıkacaklar dikkat
Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması: Siyasetteki yumuşama önemli bir fırsat
Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması: Siyasetteki yumuşama önemli bir fırsat
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
AB Temsilcisi Josep Borrell Filistin devletini tanıyacak 3 AB ülkesini açıkladı
AB Temsilcisi Josep Borrell Filistin devletini tanıyacak 3 AB ülkesini açıkladı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 35 milyar dolar! Kanal İstanbul finanse edilen projeler arasında mı?
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 35 milyar dolar! Kanal İstanbul finanse edilen projeler arasında mı?
Müdürü öldüren öğrencinin suç dosyası kabarık çıktı! Bir yılda 3 okul değiştirmiş
Müdürü öldüren öğrencinin suç dosyası kabarık çıktı! Bir yılda 3 okul değiştirmiş
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı! Masrafsız ve komisyonsuz işlem yapılacak
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı! Masrafsız ve komisyonsuz işlem yapılacak
CHP'li Adıgüzel, kürsüye arıcı kıyafeti giyerek çıktı
CHP'li Adıgüzel, kürsüye arıcı kıyafeti giyerek çıktı