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Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması: Siyasetteki yumuşama önemli bir fırsat

Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması: Siyasetteki yumuşama önemli bir fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek, sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz.” dedi. Siyasetteki yumuşamanın yeni anayasa süreci için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz.” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuşma yaptı. Türk milletinin adaletsizliğe şahitlik etmek zorunda kaldığını söyleyen Erdoğan, 'darbe anayasası' yerine 'sivil anayasa' mesajını verdi. Cumhurbaşkanı, 'darbe anayasası'nın Türk demokrasisine yakışmadığını ileri sürerek, siyasetteki yumuşama sürecinin önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan, terör ve şiddet övülmedikçe fikirlerin özgürce söylenebileceğine vurgu yaparak, 'Yargı eleştirilemez değildir' dedi. Öte yandan Erdoğan, mahkeme sayısının 146'dan 221'e yükseldiğini açıkladı.

Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, "Türkiye'nin ikinci yüzyılına darbe anayasasıyla girilmesini Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz. Yeni anayasanın sihirli değnek gibi sorunları ortadan kaldırmayacağını biliyoruz Ancak sivil siyaset alanını genişletecek. Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması önemli bir fırsat teşkil ediyor. Biz, milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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