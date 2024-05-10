Soykırımcı İsrail Eurovision şarkı yarışmasında protestolar eşliğinde finale kaldı

Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finallerinde Gazze'de soykırım işlemekle suçlanan İsrail ve 9 ülkede daha finale adını yazdırdı. İsveç'in Malmö kentinde binlerce Filistin yanlısı gösterici yarı final öncesi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti. Belçika'da Flamanca yayın yapan devlet televizyonu VRT, Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayınını durduRDU.

Abone ol

İsrail ile birlikte Letonya, Avusturya, Hollanda, Norveç, Estonya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan final bileti alan ükeler oldu.

İsrailli Eden Golan adlı sanatçı, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına atıfta bulunduğu düşünülen, ülkenin orijinal şarkısı “October Rain”in yeniden yazılmış bir versiyonu olan "Hurricane" adlı şarkıyı söyledi.

İkinci yarı final öncesinde 2003'te "Everyway That I Can" ile Eurovision birincisi olan Sertap Erener, sahneye çıkarak şarkısını seslendirdi.

Kurallar gereği Avrupa'daki "büyük" ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya, doğrudan finallerde yarışırken diğer katılımcıların yarı final engelini aşmaları gerekiyor.

Finalde bu 5 "büyük" ülke ve İsrail'e ilaveten Ukrayna, Yunanistan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum kesimi, İrlanda, Estonya, Sırbistan, Lüksemburg, İsviçre, Portekiz, Letonya, Gürcistan, Slovenya, Avusturya, Ermenistan, Litvanya, Hollanda, Finlandiya, Norveç ve ev sahibi İsveç yarışacak.

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayını sırasında İsrail’i protesto etti

Bu arada Belçika'da Flamanca yayın yapan devlet televizyonu VRT, Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayınını durdurarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kanaldan yayımlanan mesajda, "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.