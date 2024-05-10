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AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde hafta sonu sağanak ve pazar günü sabah saatlerine kadar fırtına beklendiğini duyurdu.

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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak özere yurdun büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İstanbul'da saat 18.00'dan itibaren aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.

Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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