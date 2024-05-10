Depremde yıkılan binanın müteahhidi itiraf etti: İnşaat sırasında hiçbir denetim olmadı

Diyarbakır'da deprem felaketinde yıkılan ve 60 kişinin hayatını kaybettiği Yoldaş Apartmanı'yla ilgili dava başladı. İlk duruşmada savunması alınan müteahhit Sadullah Yoldaş, "Binaya ilişkin bir proje vardı ama belediyeye verilip verilmediğini bilmiyorum. İnşaat sırasında hiçbir denetim olmadı." dedi.

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Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi Sadullah Yoldaş'ın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yoldaş, avukatlar, depremde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Yoldaş, binayı S.T'nin yaptığını savunarak, kendisinin sadece binanın yapımı için maddi olarak destekte bulunduğunu iddia etti.

Apartmanın 1993'te yapıldığını kaydeden Yoldaş, şunları kaydetti:

"Binanın yapım aşamasında emekli olduktan sonra kıdem tazminatım ve daha önce biriktirdiğim parayı değerlendirmek amacıyla S.T'ye verdim. Bina dükkanlarla birlikte 9 katlıydı. Ayrıca binada depo ve teras da var. Bu binada yaklaşık 23 yıl oturdum. Binaya ilişkin bir proje vardı ama belediyeye verilip verilmediğini bilmiyorum. İnşaat sırasında hiçbir denetim olmadı. 1994'te ekonomik krizden dolayı S.T. bir daha inşaata gelmedi. Benim kusurum yoktur. Binayı yapan ben değilim. Böyle bir bina olduğunu bilseydim oturur muydum? Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum."

Mağdurlardan E.E. de depremde annesi, babası ve kız kardeşini kaybettiğini, kendisinin de yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını belirtti.

"Binanın altında bulunan tekstil atölyesinde çalıştım. Bu atölye eskiden halı kursuydu. O zamanlar kolon vardı. Ama tekstil atölyesi olduğu zaman o kolonları göremedim. Depremden sonra tekstil atölyesi sahipleri, 'Her şeyden Sadullah Yoldaş'ın bilgisi var.' diyorlardı. Zaten ifade vermemem için tekstil atölyesi sahipleri beni tehdit etti. Bunu karakolda söylemiştim." ifadelerini kullanan E.E, binanın yıkılmasında kusuru olanlardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Diğer mağdur olan müştekiler ise depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini dile getirerek, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Savunmaların ardından mahkeme Yoldaş'ın tutuksuz halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

İddianamede, binanın müteahhidi Sadullah Yoldaş hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.