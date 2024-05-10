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Netanyahu'dan Refah uyarısı yapan Biden'a 'gerekirse tırnaklarımızla savaşırız' yanıtı

Netanyahu'dan Refah uyarısı yapan Biden'a 'gerekirse tırnaklarımızla savaşırız' yanıtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'de büyük ses getiren silah sevkiyatını kesme tehdidine Başbakan Binyamin Netanyahu'dan yanıt geldi. Netanyahu, "gerekirse tırnaklarıyla savaşacakları" çıkışını yaptı.

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Refah'a saldırı konusunda büyük uluslararası baskı altında olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden'ın tehdidine karşı "Tek başımızı savaşmamız gerekirse, tek başımıza savaşırız" dedi.

Video mesajında 1948 savaşını da hatırlatan Netanyahu, silah ambargosuna karşın "kahramanlık ve dayanışma ile" zafer elde ettiklerini savundu.

Refah'a kapsamlı bir saldırı olasılığı, iki lider arasındaki gerginliği zirveye çıkarmış durumda.

CNN televizyonuna konuşan ABD Başkanı Biden, Netanyahu'ya açıkça Refah saldırmaları halinde silah tedariğini durduracağı uyarısını yaptı.

Biden, "İsrail Başbakanı ve savaş kabinesine açıkça söyledim. Nüfusu yoğun alanlara girerlerse, desteğimizi alamayacaklar" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, Refah'ta şu anda yaşananları "bir kara operasyonu olarak görmediklerini" de söyledi.
Biden "Nüfusun yoğun olduğu yerlere girmediler. Şu anda yaptıkları tam sınır bölgesinde" diye konuştu.
Biden'ın sözleri şu ana kadar Refah'taki potansiyel karadan işgale karşı yaptığı en sert uyarı oldu.
Birleşmiş Milletler, Refah'taki 80 bin sivilin saldırı beklentisi ile burayı terk ettiğini kaydediyor.

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