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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalistleri belli oldu Olympiakos favori takımı eledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalistleri belli oldu Olympiakos favori takımı eledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde, 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Aston Villa'yı 2-0 yenen Olympiakos, adını finale yazdırdı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, İtalyan ekibi Fiorentina'nın ardından finale çıkan ikinci takım belli oldu.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 10 ve 78. dakikalarda Ayoub El Kaabi'nin attığı gollerle İngiliz ekibi Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti ve iki maçı da kazanarak finalde Fiorentina'nın rakibi oldu.

Olympiakos'un Faslı forveti Ayoub El Kaabi, eşleşmenin iki maçında toplam 5 gol atarak takımının finale çıkmasında önemli rol oynadı.

Fiorentina ile Olympiakos arasındaki Avrupa Konferans Ligi finali, 29 Mayıs Çarşamba günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.

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