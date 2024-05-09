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Filistin ile ilgili 2 anlaşma! TBMM'de kabul edildi

Filistin ile ilgili 2 anlaşma! TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Filistin ile ilgili 2 uluslararası anlaşma kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi, 14 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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