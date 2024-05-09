Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' için flaş mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD tarafından verilen "Türkiye'nin Gücü Ödül" törenine yazılı mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan "Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD tarafından verilen 'Türkiye'nin Gücü Ödül' törenine mesaj: Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalığıyla mücadelemizi bir tarafında denetimlerin, diğer tarafında tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz." dedi.