BIST 10.269
DOLAR 32,24
EURO 34,78
ALTIN 2.419,85
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' için flaş mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' için flaş mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD tarafından verilen "Türkiye'nin Gücü Ödül" törenine yazılı mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan "Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD tarafından verilen 'Türkiye'nin Gücü Ödül' törenine mesaj: Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalığıyla mücadelemizi bir tarafında denetimlerin, diğer tarafında tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ateşkesi tanımayan İsrail'den katliam kararı
Ateşkesi tanımayan İsrail'den katliam kararı
İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Hollanda devi Yusuf Yazıcı'ya talip oldu
Hollanda devi Yusuf Yazıcı'ya talip oldu
PFDK'dan Ali Koç'a ceza şoku: 60 gün...
PFDK'dan Ali Koç'a ceza şoku: 60 gün...
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarını artıran kanun komisyondan geçti
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarını artıran kanun komisyondan geçti
Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden almalar: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü...
Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden almalar: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü...
İngiliz ekonomistten TCMB yorumu: Gerçekçi değerlendirme
İngiliz ekonomistten TCMB yorumu: Gerçekçi değerlendirme
İstanbul'da deprem tatbikatında yüksekten düşen AFAD çalışanı yaralandı
İstanbul'da deprem tatbikatında yüksekten düşen AFAD çalışanı yaralandı
ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentileri aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentileri aştı
500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı cevap verdi
500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı cevap verdi