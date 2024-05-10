Ali Koç kararını verdi! Başkanlığı bırakıyor mu?

Süper Lig'de şampiyon olamazsa sezonu kupasız kapatacak olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gelecek seçimlerde yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı konusunda son kararını verdi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Haziran ayında yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağı yönündeki kararını verdi.

Saadettin Saran da aday oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın gerekli belgeleri toplayarak ve imza toplayarak aday olduğunu açıkladı.

'Sadettin Saran resmen aday'

Şekip Mosturoğlu, "Sadettin Saran'ın başvurusu bizden evvel yapılmış divan kuruluna. Biz inceledik dosyayı, hem yüksek divan kurulu hem sicil kurumundan geçirilmiş. Elimizde bitirilmiş bir süreç var. Sadettin Saran, resmi bir aday. Altında önerenlerin olduğu 500'den fazla imzası var." ifadelerini kullanarak Sadettin Saran'ın adaylığını resmen açıklamış oldu.

Ali Koç kararını verdi

Haber Global'in haberine göre; Ali Koç, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olma yönünde kararını verdi. Ali Koç'un bu kararını kısa bir süre içinde kamuoyuna duyuracağı belirtildi.