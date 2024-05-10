BIST 10.269
DOLAR 32,29
EURO 34,84
ALTIN 2.435,26
HABER /  SPOR

Ali Koç kararını verdi! Başkanlığı bırakıyor mu?

Ali Koç kararını verdi! Başkanlığı bırakıyor mu?

Süper Lig'de şampiyon olamazsa sezonu kupasız kapatacak olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gelecek seçimlerde yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı konusunda son kararını verdi.

Abone ol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Haziran ayında yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağı yönündeki kararını verdi.

Saadettin Saran da aday oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın gerekli belgeleri toplayarak ve imza toplayarak aday olduğunu açıkladı.

'Sadettin Saran resmen aday'

Şekip Mosturoğlu, "Sadettin Saran'ın başvurusu bizden evvel yapılmış divan kuruluna. Biz inceledik dosyayı, hem yüksek divan kurulu hem sicil kurumundan geçirilmiş. Elimizde bitirilmiş bir süreç var. Sadettin Saran, resmi bir aday. Altında önerenlerin olduğu 500'den fazla imzası var." ifadelerini kullanarak Sadettin Saran'ın adaylığını resmen açıklamış oldu.

Ali Koç kararını verdi 

Haber Global'in haberine göre; Ali Koç, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olma yönünde kararını verdi. Ali Koç'un bu kararını kısa bir süre içinde kamuoyuna duyuracağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Filistin ile ilgili 2 anlaşma! TBMM'de kabul edildi
Filistin ile ilgili 2 anlaşma! TBMM'de kabul edildi
Gece farsız ve emniyet kemersiz trafiğe çıkan sürücü polise yakalandı
Gece farsız ve emniyet kemersiz trafiğe çıkan sürücü polise yakalandı
Mehmet Şimşek'ten ekonomide güven mesajı
Mehmet Şimşek'ten ekonomide güven mesajı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Sunak'tan üniversitelerdeki Filistin'e destek eylemlerine tepki
Sunak'tan üniversitelerdeki Filistin'e destek eylemlerine tepki
Rusya’da petrol üretim tesisine İHA ile saldırı
Rusya’da petrol üretim tesisine İHA ile saldırı
Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinden Atina nasıl bir sonuç bekliyor?
Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinden Atina nasıl bir sonuç bekliyor?
Hatay'da 10 bin 831 depremzedeye yeni evleri teslim edildi
Hatay'da 10 bin 831 depremzedeye yeni evleri teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' için flaş mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' için flaş mesaj
Ateşkesi tanımayan İsrail'den katliam kararı
Ateşkesi tanımayan İsrail'den katliam kararı
İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı