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Arda Güler'e kötü haber! Finalde süre alamazsa...

Arda Güler'e kötü haber! Finalde süre alamazsa...

Bayern Münih'i devirerek adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırmayı başaran Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler'in sevinci aldığı haberle yarım kaldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Wembley'de oynanacak finalde Arda Güler'li Real Madrid, Bayern Münih'i sahasında 2-1 yenerek Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Dev organizasyonda finalin adı belli olurken, Arda Güler için kötü bir haber geldi. Buna göre, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana dek henüz süre almayan Arda Güler, final mücadelesinde de süre bulamazsa kariyerine Şampiyonlar Ligi başarısının işlenmeyeceği öğrenildi.

MADALYALAR GEÇERSİZ SAYILIYOR

UEFA'nın 2022 yılında uygulamaya başladığı kuralla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyalarının geçersiz sayıldığı öğrenildi.

Bu kurala ilk takılan oyuncular yine Real Madrid'den olmuştu. Real Madrid'in şampiyonluğu sonrası UEFA'dan yapılan açıklamada Lunin ile Isco'nun madalyalarının forma giymemeleri nedeniyle geçersiz sayıldığı belirtilmişti.

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