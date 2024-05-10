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İlber Ortaylı'dan Suriyeli uyarısı: Parti kurabilirler

İlber Ortaylı'dan Suriyeli uyarısı: Parti kurabilirler

İlber Ortaylı Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ortaylı, "Bir süre sonra parti kurarlar" dedi.

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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılarla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ortaylı, Türkiye’de sığınmacıların bir süre sonra parti kurabileceğini söyledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa Tv YouTube kanalında katıldığı programda "Suriyelilerin nüfusu çok artıyor, bir müddet sonra parti kurabilirler, buna emin olun başka göçmenlere benzemezler" ifadelerini kullandı.

"PARTİYİ ELE GEÇİREBİLİRLER"

Başka göçmenlere benzemezler diyen İlber Ortaylı, şunları söyledi: “Suriyelilerin nüfusu çok artıyor, bu bir gerçek. Bir müddet sonra parti kurabilirler, buna emin olun başka göçmenlere benzemezler. Kendine göre bir parti kurar o bilmem ne. Partileşmeye başlar veya gider başka bir partinin içine girer. Suriye’de hiçbir zaman böyle vatan kavramı yok ama partilerin içine girip ele geçirme bütün vatandaşlarda var. Çok politikler o konuda” ifadelerinde bulundu.

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