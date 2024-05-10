Teknosa'dan Anneler Günü'ne özel kampanyalar

Teknosa, küçük ev aletlerinden akıllı telefonlara kadar pek çok kategoride ürünü Anneler Günü'ne özel fırsatlarıyla tüketicilerle buluşturuyor

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Teknosa, Anneler Günü'ne özel başlattığı kampanyalarla uygun fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, küçük ev aletlerinden akıllı telefonlara kadar pek çok kategoride ürünü Anneler Günü'ne özel fırsatlarıyla tüketicilerle buluşturuyor.

Küçük ev aletlerinde uygun fiyatlar sunan Teknosa, 15 Mayıs'a kadar geçerli kampanyasıyla Nespresso kahve makinelerinde kasada 750 lira avantaj sağlıyor. TeknoClub üyelerine özel ise Electrolux 700 ve 800 süpürge alanlara özel Electrolux küçük Ev aletlerinde geçerli 1500 liraya varan anında hediye çekici veriliyor.



10 bin lira ve üzeri alışverişlerde ise Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 lt Fritöz 2 bin 499 lira yerine 999 lira olarak satışa sunuluyor.

Akıllı telefon kategorisinde yüzde 10'a varan avantaj sağlayan Teknosa, seçili Tecno model telefon tercih eden kullanıcılara, Grunding filtre kahve makinesi veya Arzum ızgara ve tost makinesi hediye seçenekleri sunuyor.

Omix X6 akıllı telefonunun yanında Arzum Technomix Blender Seti, Samsung Galaxy A35 ve A55 akıllı telefonlarının yanında Buds FE hediye verilirken, seçili Realme telefonlarının yanında ise Philips Hd9257/80 Airfryer XL hediye ediliyor.

Teknosa, seçili telefon aksesuarı ve kulaklık markalarında 1 alana 1 bedava kampanyasını da müşterilerine sunuyor. Başka bir hediye seçeneği olarak kablosuz kulaklık ve hoparlörlerde yüzde 20'ye varan fiyat avantajının yanı sıra Huawei Fit2 akıllı saat de 2 bin 939 lira yerine yalnızca 2 bin 749 liradan satışta.

Teknosa'nın özel markası Preo'da ise kampanyalar devam ediyor.



Seçili Preo türk kahvesi makinelerine 1099 lira yerine 944 liradan, seçili tost makinelerine ise 2 bin 499 lira yerine 2 bin 299 liradan sahip olunabiliyor.

Ayrıca, Teknosa'nın TeknoClub üyelerine özel olarak başlattığı ve 30 Haziran tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında Çiçeksepeti'ndeki kampanyalı ürünleri tercih edenler alışverişlerinde ekstra yüzde 15 fiyat avantajından faydalanabiliyor.