CHP'li Umut Akdoğan'ın '1400 senedir yapıyorsunuz bunu' sözleri tepki çekti

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu" sözleri tartışmalara neden oldu. AK Parti İstanbul Millevekili Adem Yıldırım, "Özgür Özel’in seçim sonrası CHP’yi normalleştirme siyasetinin önüne geçmek istiyorlar" dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın yaptığı açıklamalar tepkilere yol açtı.

Akdoğan, "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur'u asarken yaptınız bunu. Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu." sözleri Genel Kurulda tartışmalara neden oldu.

AK Parti milletvekilleri, Akdoğan'ın "1400 senedir" sözleriyle ne demek istediğini açıklamasını istedi.

Konuyla ilgili Türkiye gazetesine değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Umut Akdoğan ve bazı isimlerin, seçimden önce halka şirin görünen yüzlerini terk edip, CHP’nin despotik yüzünü ortaya koyduklarını söyledi.

"Özgür Özel’in seçim sonrası CHP’yi normalleştirme siyasetinin önüne geçmek istiyorlar"

Yıldırım, şunları kaydetti: CHP içinde böyle bir ikilik oluştuğunu görüyoruz. Bu milletin inancı ile peygamberi ile kavgalı bir anlayışı dile getiriyorlar. Yeri geliyor, kılık kıyafet, yeri geliyor Arapça üzerinden bu zihniyetlerini ortaya koyuyorlar. O kişinin ‘1.400 yıllık zulüm’ derken kurduğu cümleden ne kastettiği çok açık. CHP Genel Başkanı normalleşme sürecine giriyor. Ama bir taraftan bazı gazeteciler bir taraftan da 28 Şubat artıkları, Özel’in bu şekildeki yaklaşımı karşısında âdeta seferber oluyorlar. ’Nasıl olur da Türkiye’de siyaseti yumuşatırsınız’ diye tepki gösteriyorlar. Kendi bünyelerinde çeteleşmiş çevreler, fırsat vermiyor. Buradaki temel kavga şu, Özgür Özel’in seçim sonrası CHP’yi normalleştirme siyasetinin önüne geçmek istiyorlar. CHP’nin içinde bu süreçten rahatsız olan çevreler var. Bunu yaparken de milletin değerlerine hakaret ediyorlar. 1.400 yıldır bunlarla mücadele ettik, kıyamete kadar da mücadele edeceğiz."