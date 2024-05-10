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Vodafone Pay Mobil Ödeme'den Anneler Günü kampanyası

Vodafone Pay Mobil Ödeme'den Anneler Günü kampanyası

Vodafone, Anneler Günü'ne özel kampanya kapsamında alışverişini Vodafone Pay Mobil Ödeme ile ödeyen müşterilerine yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda'da Anneler Günü'ne özel kampanya düzenliyor.

Müşteriler, Vodafone Her Şey Yanımda üzerinden yapacakları alışverişlerini ödeme sayfasında 'Faturama Yansıt' seçeneğiyle faturalarına yansıtarak ödediklerinde yüzde 25 indirim kazanırken, kampanya kapsamında en fazla 200 lira indirimden faydalanabiliyor.

12 Mayıs'a kadar devam edecek kampanyada, Müşteriler, hediye lira tutarını aynı gün içinde faturasında görüntüleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, ürün ve hizmetlerini sürekli olarak yenilikçi bir perspektifle geliştirdiklerini belirtti.

Şahin, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan çözümler sunmaya odaklandıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

'Vodafone Pay Mobil Ödeme çözümümüzle faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek herhangi bir bankaya ihtiyaç duymadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Dijital Abonelik, Oyun ve Uygulama Mağazası alışverişlerinin yanı sıra e-ticaret platformumuz Her Şey Yanımda'da yapılan harcamaları müşterilerimizin faturasına yansıtma veya ön ödemeli hatlarında bakiyeden düşme imkanı sunuyoruz. Anneler Günü'ne özel yeni kampanyamızla, müşterilerimiz Her Şey Yanımda'dan alışveriş yaptıklarında Vodafone Faturana Yansıt ödeme seçeneğini kullanarak yüzde 25 indirim kazanabiliyor. Tüm müşterilerimizi bu özel indirimden yararlanmaya davet ediyoruz.'

Vodafone Her Şey Yanımda'da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Süpermarket, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Anne-Bebek, Moda, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Ev-Yaşam, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Spor ve Outdoor, Pet Shop, Oto Aksesuar ve Altın-Pırlanta olmak üzere farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün sunuluyor.

Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Vodafone Her Şey Yanımda, bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez ziyaret edildi. Toplam 25 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşan platformun müşteri sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

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