Müdürü öldüren öğrencinin suç dosyası kabarık çıktı! Bir yılda 3 okul değiştirmiş

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldüren eski öğrencisi Irak asıllı Y.K.’nın geçmişte de disiplin suçlarının kabarık olduğu ve bir yıl içinde 3 okul değiştirdiği, bir önceki okulunun çardağını ve ağaçları yaktığı öğrenildi.

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Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

17 yaşındaki 12’nci sınıf öğrencisi Y.K daha önce de, okul içindeki disiplin kurallarına aykırı davranarak okuduğu liseden ayrılmasına neden olacak suçlar işledi.

Bu eğitim öğretim yılının başına kadar yine Eyüpsultan’da beş ay önce kapanan bir özel okulda öğrenci olan Y.K buradan başka bir liseye geçti.

Eylül ayında okulda sigara içtiği tespit edilince, aynı gün okul bahçesinde çocukların dinlenmesi için yapılan çardağı ve bahçedeki ağaçları yaktığı iddia edildi. 2 ay sonra da okuldan kendi isteğiyle ayrılarak en son okuduğu liseye geldi.

Kısa bir süre sonra burada yaptığı davranışlar nedeniyle müdür İbrahim Oktugan’la karşı karşıya geldi. Bu okuldan atılmadığını, başka bir özel okula ailesinin isteğiyle nakil aldırdığını söyleyen yetkililer cinayetin işlendiği günlerde Y.K’nın aslında başka bir özel okulda kayıtlı öğrenci olduğunu belirtti.

Bahçemizde bulunan çardağı ve ağaçları yaktı

Bazı öğretmen ve öğrenciler, Y.K ile ilgili şunları anlattı: “Okulumuza, başka özel okuldan nakille geldi. Bahçemizde bulunan çardağı ve ağaçları yaktı. Eylül’de yaşanan bu olayın ardından kasım ayında kendisinin ve ailesinin isteğiyle okulumuzdan ayrıldı. Bizim okulumuzdan bir öğretmeni de kafasına takmış olabilirdi.” Diğer yandan okulun görüştüğümüz öğrencileri ise Y.K’nın uyuşturucu madde kullandığına ilişkin duyumlar aldıklarını söyledi.

Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Özel Öğretmenler Sendikası olayın yaşandığı okulun önünde toplandı. Sendikalar, saldırıyı kınadı ve cezaların arttırılmasını istedi.

Eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tekin, şunları söyledi: “Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğiz. Bakanlığımız yeni bir kanun çalışması başlattı. Kanun taslağında bu türden fiillere karşılık cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesi, bu fiili işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesi ve tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını istedik.”