CHP'li Adıgüzel, kürsüye arıcı kıyafeti giyerek çıktı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, arıcıların sorunlarına dikkat çekmek için Meclis'te arıcı kıyafetiyle konuştu. Üretim maliyetlerindeki artış ve sahte bal nedeniyle arıcılık sektörünün üç yıldır sekteye uğradığını söyleyen Adıgüzel, "Doğal bal üretimi ve arıcılık terk ediliyor." ifadesini kullandı. CHP milletvekili, sorunlara çözüm bulunmasını istedi.

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda arıcıların sorunlarını arıcı kıyafeti giyerek dile getirdi.

'”Tüm toplum denetimsizlik ile bal adı altında zehirleniyor” diyen Adıgüzel, ''Ülkemiz zengin florası ve arı ırk ve ekotip varlığı sayesinde 114 bin ton bal üretimi ile dünyada ikinci sırada; 9,2 milyon arılı kovan varlığı ile de üçünü sıradadır. En son verilere göre; ülkemizde 100 bin 399 arıcı bulunmaktadır. Ama, hem üretim maliyetlerindeki artış hem de sahte bal, arıcılık sektörünü 3 yıldır sekteye uğramıştır. Arıcılık yapan kişi sayısı azalmış, sektörden kopuşlar başlamıştır. Bu yılki sektörden kopuş yüzde 30’un üzerindedir” ifadelerini kullandı.

“Üretim maliyetleri 2023 Temmuz ayında 1 kilogram balın maliyeti 127 lira idi. Şimdi 200 liranın üzerinde” diyen CHP’li Adıgüzel şunları söyledi:

“Kovan başı 60 lira destek ise yetersiz olmaktadır. Balda sahtecilik arıcılık sektöründeki en önemli sorundur. Türkiye sahte bal cennetidir. Tarafsız bir laboratuvara piyasadan aldığımız ballarda yaptırılan analizlerde raflarda bulunan balların yüzde 80 civarının hileli bal olduğu belirlenmiştir.”