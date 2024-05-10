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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

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AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak Mart 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentisi 2 milyar 500 milyon dolar ile 5 milyar 400 milyon dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 27 milyar 344 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 839 milyon dolar olmuştu.

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