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Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi! Yola çıkacaklar dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi! Yola çıkacaklar dikkat

Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Ayrıca saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu ile 15.25'teki Armutlu-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleşemeyecek.

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