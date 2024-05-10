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Honda'dan City modeline özel kampanya

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Honda'dan City modeline özel kampanya

Sıfır otomobil almayı düşünenler elinizi çabuk tutun.. Honda, limitli sayıda City modeli için özel kampanya başlattı.

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Honda'nın yüksek donanım özellikleri ve konforlu sürüş performansı ile öne çıkan City modeline özel kampanyası başladı.

Limitli sayıda City için geçerli olacak kampanya kapsamında 250 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

6 yıllık Honda garantisine sahip City modeli için nakit alımlarda ise 225 bin lira indirim seçeneğiyle 1 milyon 30 bin liralık satış fiyatı bulunuyor.

City sahibi olmak isteyenler Honda showroomlarında geçerli olan kampanyadan faydalanabiliyor.

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