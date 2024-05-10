DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Hilvan ve Birecik tepkisi

DEM Parti'nin MYK kararlarını açıklayan sözcü Ayşegül Doğan, Hilvan'da seçimlerin yenilenmesine ve Birecik'te DEM Parti binasına saldırıya tepki gösterdi. Doğan, "Sorumlu, tüm bu yaşananlara göz yumanlar, seyirci kalanlar, ses çıkarmayanlar ve ortak olanlardır” dedi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi’nde Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) kararlarını açıkladı.

Sözlerine, Kürtlerin hedef alındığı hak ihlallerini ifşa eden haberleriyle hatırlanan ve uzun süredir tedavi gördüğü Almanya'da vefat eden gazeteci Celal Başlangıç'ı anarak başlayan Doğan, MYK'deki gündeme ilişkin bir 'Türkiye fotoğrafı' çekerek devam etti.

Yasaklı 1 Mayıs'taki tutuklamaları hatırlatan Doğan, "AYM kararına rağmen anayasal bir hak kullanılamıyor" dedi.

Gündemde en üst sıralarda yer alan başlıklara dair değerlendirme yapan Doğan, Urfa Hilvan'da DEM Parti'nin kazandığı fakat 2 Haziran'da yenilenecek seçime ilişkin, "Seçimlerin demokratik ve adil koşullarda gerçekleştiğini söyleyenlere Hilvan'daki süreci hatırlatmak isterim. 31 Mart gecesi önce Hilvan'da seçim pusulaları yakıldı, ardından sandık görevlileri darp edildi. Öyle ki, Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan yedi kişiden biri de AKP'nin ilçe seçim kurulu üyesiydi" dedi.

DEM Parti'nin tüm bu zorluklara rağmen 521 farkla kazandığının altını çizen Doğan, "Kazandığımız bir seçim tekrarlanıyor, nasıl tekrarlanıyor? İlçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bir parti lehine karar vermesi sonucu tekrarlanıyor. Yani iktidar partisi lehine seçim sonuçlarına nasıl müdahale edildiğini sözler de gördünüz. Hilvan DEM Parti'den kumpasla alınıyor" şeklinde konuştu.

Urfa'nın Birecik ilçesinde DEM Parti binasına düzenlenen saldırıya yönelik tepkisini dile getiren Doğan, "Gerekli önlemler alınmıyor, alınması konusunda da bir girişimde bulunulmuyor. Birecik'te yaşanması muhtemel olayların sorumlusu tüm bu yaşananlara göz yumanlar, seyirci kalanlar, ses çıkarmayanlar ve ortak olanlardır" dedi.