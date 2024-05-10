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Binance'den 21 milyon TL değerinde ödül kampanyası

Binance'den 21 milyon TL değerinde ödül kampanyası

Binance, Türkiye kullanıcıları için 21 milyon TL değerindeki büyük ödül havuzu kampanyasını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya, 9 Mayıs'ta başlayıp 9 Haziran'a kadar devam edecek. Toplamda 31 gün sürecek etkinlik boyunca yeni ve mevcut kullanıcılar basit görevleri tamamlayarak 21 milyon TL değerindeki ödül havuzundan ödül kazanma şansını yakalayacak.

Kampanya katılmak isteyen yeni kullanıcıların, Binance'de hesap açıp, ilk kripto varlığını satın alması ve "Şimdi Katıl" butonuna tıklaması gerekirken mevcut kullanıcılar, "Şimdi Katıl" butonuna basıp etkinlik boyunca en az bir kez kripto varlık alım veya satımı yapıp, arkadaşlarını Binance'ye davet etmeleri gerekiyor.

Yeni kullanıcılar, ilk kripto varlık alımını tamamladıklarında 10 USDT " garanti hoş geldin ödülü" kazanıyor.

Mevcut kullanıcılar, yeni kullanıcıları davet ettiklerinde 5 USDT "garanti davet ödülü" kazanırken, büyük ödül yağmuru ve mega ödül için de şans yakalıyor.

Kampanyanın ödül havuzu yeni kullanıcı garanti ödülleri için 100 bin USDT, mevcut kullanıcı garanti ödülleri için 50 bin USDT, büyük ödül yağmuru için 400 bin USDT, mega ödül için 50 bin USDT ve hacim şampiyonları ödülleri için 50 bin USDT bulunduruyor.

Kampanyaya katılan ve kazanan kullanıcıların ödülleri, etkinliğin sona ermesinin ardından 30 iş günü içinde hesaplara tanımlanacak.

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