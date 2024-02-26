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Yok artık dedirten olay! 9 yaşındaki çocuk tabancayla amcasını öldürdü

Yok artık dedirten olay! 9 yaşındaki çocuk tabancayla amcasını öldürdü

Konya’da bir kişi, masa üzerine bıraktığı tabancasını alan 9 yaşındaki yeğeninin kazara ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. Yeğeni, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alınırken, adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

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Konya'nın Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Beykoz Sokak üzerindeki tek katlı bir evde, ruhsatsız tabancasını temizleyen İzzet U. (47), silahını temizledikten sonra masaya bıraktı. İzzet U., bu sırada masadaki silahı alarak oynamaya başlayan 9 yaşındaki yeğeni Ş.U.’nun tabancayı ateşlemesi sonucu göğsünden ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen İzzet U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay sırasında evde bulunan aile yakınlarını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü..

9 yaşındaki çocuk gözetim altında

Öte yandan, olayın zanlısı 9 yaşındaki çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alındı. Hayatını kaybeden İzzet U.’nun cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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