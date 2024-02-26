Nihat Kahveci'den Semih Kılıçsoy iddiası 2 kat daha fazla gol atabilir

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için "çok beslenilip, kenardan gelip pozisyon hazırlanıldığında bu attığı gol sayısından 2 kat daha fazla gol atabilecek kapasitede bir oyuncudan bahsediyoruz." dedi.

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Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Nutspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların genç golcüsü için ayrı parantez açtı.

Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri şöyle:

"Semih Kılıçsoy gerçekten Beşiktaş'ın çocuğu. Sahanın içinde özverili. Az beslenilmesine, az pas verilmesine rağmen bu kadar katkı sağlıyor."

"Attığı gol sayısından daha fazla atabilir"

"Bunu her zaman söyleyeceğim, böyle çok beslenilip, kenardan gelip pozisyon hazırlanıldığında bu attığı gol sayısından 2 kat daha fazla gol atabilecek kapasitede bir oyuncudan bahsediyoruz.

Ama şöyle bir şey var, Santos hocanın Beşiktaş'ı oyun olarak da tedirgin ediyor. Santos hocanın geç hamleleri de bu akşam Beşiktaş taraftarını tedirgin etti.

Çünkü maç önüne dönünüyoruz. Semih, Necip, Massuaku ve Fernandes, ilk 11'deki 4 oyuncu sarı kart gördüğü takdirde Galatasaray derbisinde olmayacağı kesinken Fernandes sarıyı yedi. Haklı bir şekilde sarı kart. Cezalı duruma düştü.

Beşiktaş taraftarı, Semih golü attı devre arası oldu. O andan itibaren, 'Hocam çıkar, çıkar, çıkar' Semih bir faul yapıyor nabız 180. Dakika 77'de çıktı Semih. Taraftarın yaşadığı stres bugün buydu."