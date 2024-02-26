BIST 9.374
DOLAR 31,10
EURO 33,69
ALTIN 2.031,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da yangın faciası: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Adana'da yangın faciası: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu hayatını kaybederken, baba ise balkondan atlayarak canını zor kurtardı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay Pekmezci Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Yangın sabaha karşı 04.00 sularında Mustafa Parlak'a ait iki katlı evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Yangını fark eden baba Mustafa Parlak, yangına müdahale ederek ailesini kurtarmaya çalıştı.

Alevlerin büyümesi ile evin ikinci katında ailesini kurtaramayan baba Mustafa Parlak balkondan atladı.

Kendisini ikinci kattan atlayarak kurtaran Parlak'ın eşi Zeynep Parlak (64), çocukları Sezer Parlak (24) ve Sefa Parlak (26) ise kurtarılamadı. Anne ve iki çocuğu, alevler içinde can verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 7 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Evde hurdalar olması nedeni ile yangın güçlükle söndürüldü.

Baba Mustafa Parlak, ailesini kurtaramadığı için sinir krizi geçirirken vücudundaki yanıklara aldırış etmedi.

Bir süre sonra Parlak ikna edilerek ambulansa alındı. Vücudundaki yanıklara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken babanın feryatları yürekleri dağladı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken, evde oluşan çökmeler nedeni ile iş makineleri yardımı ile evden cenazeler güçlükle çıkarıldı. Kozan Cumhuriyet savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangında ahırdaki hayvanlar da telef oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında! Doğum gününü yüzbinlerce vatandaş kutladı: Erdoğan'ı tek cümlede anlat deseler...
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında! Doğum gününü yüzbinlerce vatandaş kutladı: Erdoğan'ı tek cümlede anlat deseler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yok artık dedirten olay! 9 yaşındaki çocuk tabancayla amcasını öldürdü
Yok artık dedirten olay! 9 yaşındaki çocuk tabancayla amcasını öldürdü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Fatih Terim'in Panathinaikos'u lig sonuncusuna puan verdi
Fatih Terim'in Panathinaikos'u lig sonuncusuna puan verdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! "Gülbaharlar" suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! "Gülbaharlar" suç örgütü çökertildi
Arda Güler'in doğum günü buruk geçti
Arda Güler'in doğum günü buruk geçti
Gazze'de soykırımın bilançosu! 30 bin ölü, 500'den fazla kilise ve cami yıkıldı! 300'den fazla okul 31 hastane...
Gazze'de soykırımın bilançosu! 30 bin ölü, 500'den fazla kilise ve cami yıkıldı! 300'den fazla okul 31 hastane...
Kulis Haber! AK Parti'nin İstanbul'da Esenyurt planları! Esenyurt'u alan İBB'yi alır hesapları...
Kulis Haber! AK Parti'nin İstanbul'da Esenyurt planları! Esenyurt'u alan İBB'yi alır hesapları...
Altın madeni faciasında yeni iddia! İliç sokaklarına sülfürik asit dökmüşler
Altın madeni faciasında yeni iddia! İliç sokaklarına sülfürik asit dökmüşler
Yürek yakan haber! Cami avlusunda çanta içinde bebek bulundu
Yürek yakan haber! Cami avlusunda çanta içinde bebek bulundu
Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim derbide yok!
Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim derbide yok!
Murat Kurum: İmamoğlu siyasi hırsları için İstanbul'u pazarlık konusu yaptı
Murat Kurum: İmamoğlu siyasi hırsları için İstanbul'u pazarlık konusu yaptı
Bingöl’de korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Bingöl’de korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu