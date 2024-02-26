Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında! Doğum gününü yüzbinlerce vatandaş kutladı: Erdoğan'ı tek cümlede anlat deseler...
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26 Şubat 1954 yılında dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 70 yaşına girdi. Çok sayıda vatandaş sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Yapılan paylaşımlar dikkatleri çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.
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26 Şubat 1954'te doğan Başkan Erdoğan'ın 70'inci doğum günü için X'de "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı70Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı.
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Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İşte Başkan Erdoğan için yapılan paylaşımlardan bazıları...
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