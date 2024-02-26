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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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H.P. (50) idaresindeki 35 EA 9628 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Elçi'ye (58) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Elçi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Elçi, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyete götürüldü.

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