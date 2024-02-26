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Real Madrid hocası Ancelotti'nin Arda Güler açıklaması tepki çekti

Real Madrid hocası Ancelotti'nin Arda Güler açıklaması tepki çekti

Real Madrid, sahasında konuk ettiği Sevilla'yı 81. dakikada Luka Modric'in golüyle 1-0 geçti. Maç sonunda Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin oyuna girmeye hazırlanan ancak Modric'in golü sonrasında kulübeye oturtulan Arda Güler hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük tepki gördü.

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Peş peşe iki sakatlık yaşayarak sezonun büyük bölümünü kaçıran genç oyuncu, İspanyol devinde süre alamamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Rayo Vallecano mücadelesinin son 5 dakikasında forma şansı bulabilen Arda Güler, bu akşam oynanan Sevilla karşılaşmasında oyuna sokulmadı.

Arda Güler, son dakikalarda oyuna girmek için hazırlansa da Modriç'in golünden sonra taktik değiştiren Teknik Direktör Carlo Ancelotti, bugün 19. yaş gününü kutlayan Türk futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçti.

"Eğer anlamıyorsa zaten hiçbir şey olamayacaktır"

Diğer yandan bir gazeteci, tecrübeli teknik direktöre Arda Güler'i neden oyuna almadığını sordu. Gazetecinin sorusu karşısında Carlo Ancelotti, "Modric'in golünden önce Arda ile ilgili bir plan yapmıştım. Ancak gol sonrası fikrimi değiştirdim. Arda bu durumu çok iyi anlıyor, eğer anlamıyorsa zaten hiçbir şey olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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