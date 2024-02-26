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Kıyı Emniyetine 9 daimi işçi alınacak

Kıyı Emniyetine 9 daimi işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 9 personel istihdam edecek.

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Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.

Bu kapsamda, 3 ikinci mühendis, 1 gözcü-muhabereci, 2 mühendis, 1 tekniker ve 2 elektrik zabiti alımı gerçekleştirilecek. İlana başvurular, 1 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlandı.

Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Adayların atamaya esas başarı puanı, kurum tarafından yapılan sözlü sınav ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecek. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecek.

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